Sora (XOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 981.83$ 981.83 $ 981.83 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.31% שינוי מחיר (1D) -11.21% שינוי מחיר (7D) -24.26% שינוי מחיר (7D) -24.26%

Sora (XOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 981.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XOR השתנה ב -2.31% במהלך השעה האחרונה, -11.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sora (XOR) מידע שוק

שווי שוק $ 155.40K$ 155.40K $ 155.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.76K$ 155.76K $ 155.76K אספקת מחזור 7,894,586,598.13T 7,894,586,598.13T 7,894,586,598.13T אספקה כוללת 7.912839923855011e+21 7.912839923855011e+21 7.912839923855011e+21

שווי השוק הנוכחי של Sora הוא $ 155.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XOR הוא 7,894,586,598.13T, עם היצע כולל של 7.912839923855011e+21. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.76K.