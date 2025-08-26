עוד על ECO

ECO מידע על מחיר

ECO אתר רשמי

ECO טוקניומיקה

ECO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sonic Eco סֵמֶל

Sonic Eco מחיר (ECO)

לא רשום

1 ECO ל USDמחיר חי:

$0.079756
$0.079756$0.079756
-7.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sonic Eco (ECO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:23:35 (UTC+8)

Sonic Eco (ECO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.077944
$ 0.077944$ 0.077944
24 שעות נמוך
$ 0.086611
$ 0.086611$ 0.086611
גבוה 24 שעות

$ 0.077944
$ 0.077944$ 0.077944

$ 0.086611
$ 0.086611$ 0.086611

$ 0.860954
$ 0.860954$ 0.860954

$ 0.070263
$ 0.070263$ 0.070263

+0.24%

-7.71%

-4.77%

-4.77%

Sonic Eco (ECO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.079756. במהלך 24 השעות האחרונות, ECO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.077944 לבין שיא של $ 0.086611, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.860954, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070263.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECO השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -7.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sonic Eco (ECO) מידע שוק

$ 67.56K
$ 67.56K$ 67.56K

--
----

$ 75.93K
$ 75.93K$ 75.93K

847.08K
847.08K 847.08K

952,023.459216
952,023.459216 952,023.459216

שווי השוק הנוכחי של Sonic Eco הוא $ 67.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECO הוא 847.08K, עם היצע כולל של 952023.459216. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.93K.

Sonic Eco (ECO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sonic Ecoל USDהיה $ -0.00666303025522807.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSonic Eco ל USDהיה . $ -0.0110891625.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSonic Eco ל USDהיה $ -0.0075594331.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sonic Ecoל USDהיה $ -0.0575103753943637.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00666303025522807-7.71%
30 ימים$ -0.0110891625-13.90%
60 ימים$ -0.0075594331-9.47%
90 ימים$ -0.0575103753943637-41.89%

מה זהSonic Eco (ECO)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sonic Eco (ECO) משאב

האתר הרשמי

Sonic Ecoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sonic Eco (ECO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sonic Eco (ECO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sonic Eco.

בדוק את Sonic Eco תחזית המחיר עכשיו‏!

ECO למטבעות מקומיים

Sonic Eco (ECO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sonic Eco (ECO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ECO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sonic Eco (ECO)

כמה שווה Sonic Eco (ECO) היום?
החי ECOהמחיר ב USD הוא 0.079756 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ECO ל USD?
המחיר הנוכחי של ECO ל USD הוא $ 0.079756. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sonic Eco?
שווי השוק של ECO הוא $ 67.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ECO?
ההיצע במחזור של ECO הוא 847.08K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ECO?
‏‏ECO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.860954 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ECO?
ECO ‏‏רשם מחירATL של 0.070263 USD.
מהו נפח המסחר של ECO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ECO הוא -- USD.
האם ECO יעלה השנה?
ECO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ECO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:23:35 (UTC+8)

Sonic Eco (ECO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.