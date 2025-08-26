Sonic Eco (ECO) מידע על מחיר (USD)

Sonic Eco (ECO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.079756. במהלך 24 השעות האחרונות, ECO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.077944 לבין שיא של $ 0.086611, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.860954, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070263.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECO השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -7.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sonic Eco (ECO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Sonic Eco הוא $ 67.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECO הוא 847.08K, עם היצע כולל של 952023.459216. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.93K.