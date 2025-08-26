SONE (SONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.993143 $ 0.993143 $ 0.993143 24 שעות נמוך $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.993143$ 0.993143 $ 0.993143 גבוה 24 שעות $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 שיא כל הזמנים $ 1.074$ 1.074 $ 1.074 המחיר הנמוך ביותר $ 0.869104$ 0.869104 $ 0.869104 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -0.28% שינוי מחיר (7D) -0.33% שינוי מחיר (7D) -0.33%

SONE (SONE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997893. במהלך 24 השעות האחרונות, SONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.993143 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.074, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.869104.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SONE השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SONE (SONE) מידע שוק

שווי שוק $ 479.41K$ 479.41K $ 479.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 479.41K$ 479.41K $ 479.41K אספקת מחזור 480.24K 480.24K 480.24K אספקה כוללת 480,237.234 480,237.234 480,237.234

שווי השוק הנוכחי של SONE הוא $ 479.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SONE הוא 480.24K, עם היצע כולל של 480237.234. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 479.41K.