Solrouter מחיר היום

מחיר Solrouter (ROUTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROUTER ל USD הוא $ 0 לכל ROUTER.

Solrouter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 213,060, עם היצע במחזור של 668.71M ROUTER. ב‑24 השעות האחרונות, ROUTER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00601715, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROUTER נע ב -1.79% בשעה האחרונה ו +44.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.43K.

Solrouter (ROUTER) מידע שוק

שווי שוק $ 213.06K$ 213.06K $ 213.06K נפח (24 שעות) $ 6.43K$ 6.43K $ 6.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 318.60K$ 318.60K $ 318.60K אספקת מחזור 668.71M 668.71M 668.71M אספקה כוללת 999,964,075.1961708 999,964,075.1961708 999,964,075.1961708

שווי השוק הנוכחי של Solrouter הוא $ 213.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.43K. ההיצע במחזור של ROUTER הוא 668.71M, עם היצע כולל של 999964075.1961708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.60K.