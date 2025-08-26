SolJar (SOLJAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -9.17% שינוי מחיר (7D) +11.95% שינוי מחיר (7D) +11.95%

SolJar (SOLJAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLJAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLJARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLJAR השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -9.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolJar (SOLJAR) מידע שוק

שווי שוק $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K אספקת מחזור 999.80M 999.80M 999.80M אספקה כוללת 999,796,984.279211 999,796,984.279211 999,796,984.279211

שווי השוק הנוכחי של SolJar הוא $ 25.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLJAR הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999796984.279211. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.50K.