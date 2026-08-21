Solid X מחיר היום

מחיר Solid X (SOLIDX) בזמן אמת היום הוא $ 0.406048, עם שינוי של 4.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLIDX ל USD הוא $ 0.406048 לכל SOLIDX.

Solid X כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,526,893, עם היצע במחזור של 21.00M SOLIDX. ב‑24 השעות האחרונות, SOLIDX סחר בין $ 0.386494 (נמוך) ל $ 0.455467 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 54.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.113187.

ביצועים לטווח קצר, SOLIDX נע ב -6.81% בשעה האחרונה ו +30.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 23.69K.

Solid X (SOLIDX) מידע שוק

שווי שוק $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M נפח (24 שעות) $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solid X הוא $ 8.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.69K. ההיצע במחזור של SOLIDX הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.53M.