Solchat מחיר היום

מחיר Solchat (CHAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.03048303, עם שינוי של 0.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHAT ל USD הוא $ 0.03048303 לכל CHAT.

Solchat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 274,087, עם היצע במחזור של 8.99M CHAT. ב‑24 השעות האחרונות, CHAT סחר בין $ 0.02930059 (נמוך) ל $ 0.03164115 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 19.32, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01061032.

ביצועים לטווח קצר, CHAT נע ב -0.80% בשעה האחרונה ו +22.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.48K.

Solchat (CHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 274.09K$ 274.09K $ 274.09K נפח (24 שעות) $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 274.09K$ 274.09K $ 274.09K אספקת מחזור 8.99M 8.99M 8.99M אספקה כוללת 8,991,475.6501319 8,991,475.6501319 8,991,475.6501319

שווי השוק הנוכחי של Solchat הוא $ 274.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.48K. ההיצע במחזור של CHAT הוא 8.99M, עם היצע כולל של 8991475.6501319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 274.09K.