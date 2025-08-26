SOLCAT (SOLCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00617418$ 0.00617418 $ 0.00617418 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.78% שינוי מחיר (7D) +18.42% שינוי מחיר (7D) +18.42%

SOLCAT (SOLCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00617418, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLCAT (SOLCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 39.36K$ 39.36K $ 39.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.36K$ 39.36K $ 39.36K אספקת מחזור 3.33B 3.33B 3.33B אספקה כוללת 3,333,332,885.0 3,333,332,885.0 3,333,332,885.0

שווי השוק הנוכחי של SOLCAT הוא $ 39.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLCAT הוא 3.33B, עם היצע כולל של 3333332885.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.36K.