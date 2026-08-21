Solanium מחיר היום

מחיר Solanium (SLIM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00370059, עם שינוי של 3.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLIM ל USD הוא $ 0.00370059 לכל SLIM.

Solanium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 370,029, עם היצע במחזור של 99.99M SLIM. ב‑24 השעות האחרונות, SLIM סחר בין $ 0.003518 (נמוך) ל $ 0.00378531 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00301676.

ביצועים לטווח קצר, SLIM נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו +21.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 540.23.

Solanium (SLIM) מידע שוק

שווי שוק $ 370.03K$ 370.03K $ 370.03K נפח (24 שעות) $ 540.23$ 540.23 $ 540.23 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 370.03K$ 370.03K $ 370.03K אספקת מחזור 99.99M 99.99M 99.99M אספקה כוללת 99,991,884.327296 99,991,884.327296 99,991,884.327296

שווי השוק הנוכחי של Solanium הוא $ 370.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 540.23. ההיצע במחזור של SLIM הוא 99.99M, עם היצע כולל של 99991884.327296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 370.03K.