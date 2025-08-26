עוד על SOLY

Solamander סֵמֶל

Solamander מחיר (SOLY)

1 SOLY ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Solamander (SOLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:36:12 (UTC+8)

Solamander (SOLY) מידע על מחיר (USD)

Solamander (SOLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0046885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Solamander הוא $ 36.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLY הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999734198.7411633. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.55K.

Solamander (SOLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solamanderל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolamander ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolamander ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solamanderל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.68%
30 ימים$ 0+1.40%
60 ימים$ 0+10.05%
90 ימים$ 0--

מה זהSolamander (SOLY)

Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Solamander (SOLY) משאב

האתר הרשמי

Solamanderתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solamander (SOLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solamander (SOLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solamander.

בדוק את Solamander תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLY למטבעות מקומיים

Solamander (SOLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solamander (SOLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solamander (SOLY)

כמה שווה Solamander (SOLY) היום?
החי SOLYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLY ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solamander?
שווי השוק של SOLY הוא $ 36.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLY?
ההיצע במחזור של SOLY הוא 999.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLY?
‏‏SOLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0046885 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLY?
SOLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLY הוא -- USD.
האם SOLY יעלה השנה?
SOLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:36:12 (UTC+8)

Solamander (SOLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

