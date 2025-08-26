Solamander (SOLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0046885 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.68% שינוי מחיר (7D) -1.45%

Solamander (SOLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0046885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solamander (SOLY) מידע שוק

שווי שוק $ 36.55K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.55K אספקת מחזור 999.73M אספקה כוללת 999,734,198.7411633

שווי השוק הנוכחי של Solamander הוא $ 36.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLY הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999734198.7411633. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.55K.