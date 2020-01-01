Solamander (SOLY) טוקנומיקה
Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.
Solamander (SOLY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Solamander (SOLY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SOLY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SOLYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SOLYטוקניומיקה, חקרו אתSOLYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
