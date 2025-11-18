SOL Runner מחיר היום

מחיר SOL Runner (SOLRUNNER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000581, עם שינוי של 5.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLRUNNER ל USD הוא $ 0.00000581 לכל SOLRUNNER.

SOL Runner כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,803.5, עם היצע במחזור של 998.58M SOLRUNNER. ב‑24 השעות האחרונות, SOLRUNNER סחר בין $ 0.00000581 (נמוך) ל $ 0.00000615 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00005759, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000575.

ביצועים לטווח קצר, SOLRUNNER נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SOL Runner (SOLRUNNER) מידע שוק

שווי שוק $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K אספקת מחזור 998.58M 998.58M 998.58M אספקה כוללת 998,580,992.762339 998,580,992.762339 998,580,992.762339

שווי השוק הנוכחי של SOL Runner הוא $ 5.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLRUNNER הוא 998.58M, עם היצע כולל של 998580992.762339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.80K.