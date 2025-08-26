SOCKS (SOCKS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004413 $ 0.00004413 $ 0.00004413 24 שעות נמוך $ 0.00004833 $ 0.00004833 $ 0.00004833 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00004413$ 0.00004413 $ 0.00004413 גבוה 24 שעות $ 0.00004833$ 0.00004833 $ 0.00004833 שיא כל הזמנים $ 0.00427611$ 0.00427611 $ 0.00427611 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003117$ 0.00003117 $ 0.00003117 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -7.85% שינוי מחיר (7D) +0.07% שינוי מחיר (7D) +0.07%

SOCKS (SOCKS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004453. במהלך 24 השעות האחרונות, SOCKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004413 לבין שיא של $ 0.00004833, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOCKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00427611, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOCKS השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -7.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOCKS (SOCKS) מידע שוק

שווי שוק $ 44.25K$ 44.25K $ 44.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.25K$ 44.25K $ 44.25K אספקת מחזור 988.61M 988.61M 988.61M אספקה כוללת 988,614,429.059033 988,614,429.059033 988,614,429.059033

שווי השוק הנוכחי של SOCKS הוא $ 44.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOCKS הוא 988.61M, עם היצע כולל של 988614429.059033. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.25K.