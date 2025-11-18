Snibbu מחיר היום

מחיר Snibbu (SNIBBU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00055088, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNIBBU ל USD הוא $ 0.00055088 לכל SNIBBU.

Snibbu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 231,670, עם היצע במחזור של 420.69M SNIBBU. ב‑24 השעות האחרונות, SNIBBU סחר בין $ 0.00053371 (נמוך) ל $ 0.00055176 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03658647, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00053371.

ביצועים לטווח קצר, SNIBBU נע ב +1.07% בשעה האחרונה ו -18.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Snibbu (SNIBBU) מידע שוק

שווי שוק $ 231.67K$ 231.67K $ 231.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 231.67K$ 231.67K $ 231.67K אספקת מחזור 420.69M 420.69M 420.69M אספקה כוללת 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

שווי השוק הנוכחי של Snibbu הוא $ 231.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNIBBU הוא 420.69M, עם היצע כולל של 420690000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 231.67K.