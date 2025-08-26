Snake (SNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01308957 $ 0.01308957 $ 0.01308957 24 שעות נמוך $ 0.01324709 $ 0.01324709 $ 0.01324709 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01308957$ 0.01308957 $ 0.01308957 גבוה 24 שעות $ 0.01324709$ 0.01324709 $ 0.01324709 שיא כל הזמנים $ 0.592266$ 0.592266 $ 0.592266 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01287783$ 0.01287783 $ 0.01287783 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +0.01%

Snake (SNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01319584. במהלך 24 השעות האחרונות, SNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01308957 לבין שיא של $ 0.01324709, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.592266, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01287783.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNK השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snake (SNK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 83.46M 83.46M 83.46M אספקה כוללת 83,459,722.1341008 83,459,722.1341008 83,459,722.1341008

שווי השוק הנוכחי של Snake הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNK הוא 83.46M, עם היצע כולל של 83459722.1341008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.