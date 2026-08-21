Smoking Wizard מחיר היום

מחיר Smoking Wizard (WIZARD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WIZARD ל USD הוא $ 0 לכל WIZARD.

Smoking Wizard כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 333,119, עם היצע במחזור של 999.77M WIZARD. ב‑24 השעות האחרונות, WIZARD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WIZARD נע ב -11.92% בשעה האחרונה ו -2.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 37.37K.

Smoking Wizard (WIZARD) מידע שוק

שווי שוק $ 333.12K$ 333.12K $ 333.12K נפח (24 שעות) $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 333.12K$ 333.12K $ 333.12K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,767,398.282694 999,767,398.282694 999,767,398.282694

שווי השוק הנוכחי של Smoking Wizard הוא $ 333.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.37K. ההיצע במחזור של WIZARD הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999767398.282694. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 333.12K.