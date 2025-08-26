עוד על MFG

Smart MFG סֵמֶל

Smart MFG מחיר (MFG)

1 MFG ל USDמחיר חי:

$0.0012629
$0.0012629$0.0012629
-20.60%1D
Smart MFG (MFG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:26:29 (UTC+8)

Smart MFG (MFG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.09%

-20.65%

+8.87%

+8.87%

Smart MFG (MFG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126284. במהלך 24 השעות האחרונות, MFG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00122231 לבין שיא של $ 0.00159779, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MFGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.131262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MFG השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -20.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smart MFG (MFG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Smart MFG הוא $ 495.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MFG הוא 392.68M, עם היצע כולל של 868459135.7414333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.

Smart MFG (MFG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Smart MFGל USDהיה $ -0.000328656299882761.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmart MFG ל USDהיה . $ +0.0006701256.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmart MFG ל USDהיה $ +0.0001599133.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Smart MFGל USDהיה $ -0.0001520646579789598.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000328656299882761-20.65%
30 ימים$ +0.0006701256+53.06%
60 ימים$ +0.0001599133+12.66%
90 ימים$ -0.0001520646579789598-10.74%

מה זהSmart MFG (MFG)

Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.

Smart MFG (MFG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Smart MFGתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smart MFG (MFG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smart MFG (MFG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smart MFG.

בדוק את Smart MFG תחזית המחיר עכשיו‏!

MFG למטבעות מקומיים

Smart MFG (MFG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smart MFG (MFG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MFG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Smart MFG (MFG)

כמה שווה Smart MFG (MFG) היום?
החי MFGהמחיר ב USD הוא 0.00126284 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MFG ל USD?
המחיר הנוכחי של MFG ל USD הוא $ 0.00126284. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smart MFG?
שווי השוק של MFG הוא $ 495.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MFG?
ההיצע במחזור של MFG הוא 392.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MFG?
‏‏MFG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.131262 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MFG?
MFG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MFG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MFG הוא -- USD.
האם MFG יעלה השנה?
MFG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MFG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Smart MFG (MFG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.