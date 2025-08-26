Smart MFG (MFG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00122231 גבוה 24 שעות $ 0.00159779 שיא כל הזמנים $ 0.131262 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -20.65% שינוי מחיר (7D) +8.87%

Smart MFG (MFG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126284. במהלך 24 השעות האחרונות, MFG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00122231 לבין שיא של $ 0.00159779, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MFGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.131262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MFG השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -20.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smart MFG (MFG) מידע שוק

שווי שוק $ 495.91K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M אספקת מחזור 392.68M אספקה כוללת 868,459,135.7414333

שווי השוק הנוכחי של Smart MFG הוא $ 495.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MFG הוא 392.68M, עם היצע כולל של 868459135.7414333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.