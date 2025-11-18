SLIPPY מחיר היום

מחיר SLIPPY (SLIPPY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLIPPY ל USD הוא -- לכל SLIPPY.

SLIPPY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,427, עם היצע במחזור של 420.69B SLIPPY. ב‑24 השעות האחרונות, SLIPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLIPPY נע ב -1.87% בשעה האחרונה ו -33.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SLIPPY (SLIPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 94.43K$ 94.43K $ 94.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.43K$ 94.43K $ 94.43K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SLIPPY הוא $ 94.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLIPPY הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.43K.