Slerf מחיר היום

מחיר Slerf (SLERF) בזמן אמת היום הוא $ 0.00211315, עם שינוי של 3.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLERF ל USD הוא $ 0.00211315 לכל SLERF.

Slerf כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,113,138, עם היצע במחזור של 999.99M SLERF. ב‑24 השעות האחרונות, SLERF סחר בין $ 0.0020469 (נמוך) ל $ 0.00212493 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02088694, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00188974.

ביצועים לטווח קצר, SLERF נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +7.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.77K.

Slerf (SLERF) מידע שוק

שווי שוק $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M נפח (24 שעות) $ 1.77K$ 1.77K $ 1.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,994,552.4169406 999,994,552.4169406 999,994,552.4169406

שווי השוק הנוכחי של Slerf הוא $ 2.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.77K. ההיצע במחזור של SLERF הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999994552.4169406. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.