Slam (SLAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.893592$ 0.893592 $ 0.893592 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.43% שינוי מחיר (7D) +2.43%

Slam (SLAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.083311. במהלך 24 השעות האחרונות, SLAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.893592, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Slam (SLAM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.59B$ 60.59B $ 60.59B אספקת מחזור 345.53B 345.53B 345.53B אספקה כוללת 754,997,597,856.0 754,997,597,856.0 754,997,597,856.0

שווי השוק הנוכחי של Slam הוא $ 1.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLAM הוא 345.53B, עם היצע כולל של 754997597856.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.59B.