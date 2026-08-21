Skol מחיר היום

מחיר Skol ($SKOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.04302563, עם שינוי של 6.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $SKOL ל USD הוא $ 0.04302563 לכל $SKOL.

Skol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 437,156, עם היצע במחזור של 10.00M $SKOL. ב‑24 השעות האחרונות, $SKOL סחר בין $ 0.04054543 (נמוך) ל $ 0.04502079 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.517638, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02558209.

ביצועים לטווח קצר, $SKOL נע ב -0.32% בשעה האחרונה ו +23.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.31K.

Skol ($SKOL) מידע שוק

שווי שוק $ 437.16K$ 437.16K $ 437.16K נפח (24 שעות) $ 4.31K$ 4.31K $ 4.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 437.16K$ 437.16K $ 437.16K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Skol הוא $ 437.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.31K. ההיצע במחזור של $SKOL הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 437.16K.