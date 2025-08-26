עוד על SKAI

Skillful AI סֵמֶל

Skillful AI מחיר (SKAI)

לא רשום

1 SKAI ל USDמחיר חי:

+3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Skillful AI (SKAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:42:42 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.02%

+3.41%

+5.06%

+5.06%

Skillful AI (SKAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00197306. במהלך 24 השעות האחרונות, SKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00184685 לבין שיא של $ 0.0021669, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.252674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00113594.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKAI השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skillful AI (SKAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Skillful AI הוא $ 223.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKAI הוא 113.37M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.97M.

Skillful AI (SKAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Skillful AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkillful AI ל USDהיה . $ +0.0003139402.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSkillful AI ל USDהיה $ -0.0005985210.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Skillful AIל USDהיה $ -0.007527266856868828.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.41%
30 ימים$ +0.0003139402+15.91%
60 ימים$ -0.0005985210-30.33%
90 ימים$ -0.007527266856868828-79.23%

מה זהSkillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

Skillful AI (SKAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Skillful AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Skillful AI (SKAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Skillful AI (SKAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Skillful AI.

בדוק את Skillful AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SKAI למטבעות מקומיים

Skillful AI (SKAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Skillful AI (SKAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Skillful AI (SKAI)

כמה שווה Skillful AI (SKAI) היום?
החי SKAIהמחיר ב USD הוא 0.00197306 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SKAI ל USD הוא $ 0.00197306. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Skillful AI?
שווי השוק של SKAI הוא $ 223.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKAI?
ההיצע במחזור של SKAI הוא 113.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKAI?
‏‏SKAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.252674 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKAI?
SKAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00113594 USD.
מהו נפח המסחר של SKAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKAI הוא -- USD.
האם SKAI יעלה השנה?
SKAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:42:42 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

