Skillful AI (SKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00184685 גבוה 24 שעות $ 0.0021669 שיא כל הזמנים $ 0.252674 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00113594 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +3.41% שינוי מחיר (7D) +5.06%

Skillful AI (SKAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00197306. במהלך 24 השעות האחרונות, SKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00184685 לבין שיא של $ 0.0021669, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.252674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00113594.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKAI השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skillful AI (SKAI) מידע שוק

שווי שוק $ 223.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.97M אספקת מחזור 113.37M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Skillful AI הוא $ 223.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKAI הוא 113.37M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.97M.