SINO מחיר היום

מחיר SINO (SINO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00732605, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SINO ל USD הוא $ 0.00732605 לכל SINO.

SINO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,292,391, עם היצע במחזור של 995.41M SINO. ב‑24 השעות האחרונות, SINO סחר בין $ 0.00728529 (נמוך) ל $ 0.00734939 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00754798, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00728529.

ביצועים לטווח קצר, SINO נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -1.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.71K.

SINO (SINO) מידע שוק

שווי שוק $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M נפח (24 שעות) $ 22.71K$ 22.71K $ 22.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M אספקת מחזור 995.41M 995.41M 995.41M אספקה כוללת 995,405,251.0 995,405,251.0 995,405,251.0

שווי השוק הנוכחי של SINO הוא $ 7.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.71K. ההיצע במחזור של SINO הוא 995.41M, עם היצע כולל של 995405251.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.29M.