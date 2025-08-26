SingularityDAO (SDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03510347 גבוה 24 שעות $ 0.04235823 שיא כל הזמנים $ 6.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03492465 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -8.91% שינוי מחיר (7D) -11.13%

SingularityDAO (SDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03561008. במהלך 24 השעות האחרונות, SDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03510347 לבין שיא של $ 0.04235823, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03492465.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SDAO השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -8.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SingularityDAO (SDAO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.22M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.56M אספקת מחזור 90.50M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SingularityDAO הוא $ 3.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDAO הוא 90.50M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.56M.