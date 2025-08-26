Silly Goose (GOO) מידע על מחיר (USD)

Silly Goose (GOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,03174644, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOO השתנה ב +0,17% במהלך השעה האחרונה, -11,28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3,44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Silly Goose (GOO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Silly Goose הוא $ 198,24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOO הוא 999,96M, עם היצע כולל של 999962263.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198,24K.