Signum (SIGNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.121937$ 0.121937 $ 0.121937 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -1.00% שינוי מחיר (7D) +8.87% שינוי מחיר (7D) +8.87%

Signum (SIGNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SIGNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIGNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIGNA השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Signum (SIGNA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M אספקת מחזור 2.18B 2.18B 2.18B אספקה כוללת 2,184,119,923.729653 2,184,119,923.729653 2,184,119,923.729653

שווי השוק הנוכחי של Signum הוא $ 2.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIGNA הוא 2.18B, עם היצע כולל של 2184119923.729653. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.12M.