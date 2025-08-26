Shuffle (SHFL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.251968 $ 0.251968 $ 0.251968 24 שעות נמוך $ 0.256997 $ 0.256997 $ 0.256997 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.251968$ 0.251968 $ 0.251968 גבוה 24 שעות $ 0.256997$ 0.256997 $ 0.256997 שיא כל הזמנים $ 0.787524$ 0.787524 $ 0.787524 המחיר הנמוך ביותר $ 0.141225$ 0.141225 $ 0.141225 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +1.37% שינוי מחיר (7D) -3.26% שינוי מחיר (7D) -3.26%

Shuffle (SHFL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.256246. במהלך 24 השעות האחרונות, SHFL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.251968 לבין שיא של $ 0.256997, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHFLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.787524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.141225.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHFL השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +1.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shuffle (SHFL) מידע שוק

שווי שוק $ 82.68M$ 82.68M $ 82.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 243.01M$ 243.01M $ 243.01M אספקת מחזור 322.61M 322.61M 322.61M אספקה כוללת 948,152,344.657615 948,152,344.657615 948,152,344.657615

שווי השוק הנוכחי של Shuffle הוא $ 82.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHFL הוא 322.61M, עם היצע כולל של 948152344.657615. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 243.01M.