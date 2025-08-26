Shogun (SHOGUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.064322 גבוה 24 שעות $ 0.076411 שיא כל הזמנים $ 0.193414 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01257557 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.88% שינוי מחיר (1D) -13.17% שינוי מחיר (7D) -3.41%

Shogun (SHOGUN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.065025. במהלך 24 השעות האחרונות, SHOGUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.064322 לבין שיא של $ 0.076411, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHOGUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.193414, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01257557.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHOGUN השתנה ב -1.88% במהלך השעה האחרונה, -13.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shogun (SHOGUN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.37M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.37M אספקת מחזור 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shogun הוא $ 1.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHOGUN הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.