Shogun סֵמֶל

Shogun מחיר (SHOGUN)

לא רשום

1 SHOGUN ל USDמחיר חי:

$0.065006
$0.065006
-13.80%1D
USD
Shogun (SHOGUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:57:47 (UTC+8)

Shogun (SHOGUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.064322
$ 0.064322
24 שעות נמוך
$ 0.076411
$ 0.076411
גבוה 24 שעות

$ 0.064322
$ 0.064322

$ 0.076411
$ 0.076411

$ 0.193414
$ 0.193414

$ 0.01257557
$ 0.01257557

-1.88%

-13.17%

-3.41%

-3.41%

Shogun (SHOGUN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.065025. במהלך 24 השעות האחרונות, SHOGUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.064322 לבין שיא של $ 0.076411, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHOGUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.193414, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01257557.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHOGUN השתנה ב -1.88% במהלך השעה האחרונה, -13.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shogun (SHOGUN) מידע שוק

$ 1.37M
$ 1.37M

--
--

$ 1.37M
$ 1.37M

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shogun הוא $ 1.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHOGUN הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.

Shogun (SHOGUN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shogunל USDהיה $ -0.00986850417012134.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShogun ל USDהיה . $ -0.0099093288.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShogun ל USDהיה $ -0.0335537063.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shogunל USDהיה $ +0.026266523466552505.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00986850417012134-13.17%
30 ימים$ -0.0099093288-15.23%
60 ימים$ -0.0335537063-51.60%
90 ימים$ +0.026266523466552505+67.77%

מה זהShogun (SHOGUN)

The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution.

Shogun (SHOGUN) משאב

האתר הרשמי

Shogunתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shogun (SHOGUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shogun (SHOGUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shogun.

בדוק את Shogun תחזית המחיר עכשיו‏!

SHOGUN למטבעות מקומיים

Shogun (SHOGUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shogun (SHOGUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHOGUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shogun (SHOGUN)

כמה שווה Shogun (SHOGUN) היום?
החי SHOGUNהמחיר ב USD הוא 0.065025 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHOGUN ל USD?
המחיר הנוכחי של SHOGUN ל USD הוא $ 0.065025. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shogun?
שווי השוק של SHOGUN הוא $ 1.37M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHOGUN?
ההיצע במחזור של SHOGUN הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHOGUN?
‏‏SHOGUN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.193414 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHOGUN?
SHOGUN ‏‏רשם מחירATL של 0.01257557 USD.
מהו נפח המסחר של SHOGUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHOGUN הוא -- USD.
האם SHOGUN יעלה השנה?
SHOGUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHOGUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:57:47 (UTC+8)

