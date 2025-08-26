עוד על NEUROS

NEUROS מידע על מחיר

NEUROS מסמך לבן

NEUROS אתר רשמי

NEUROS טוקניומיקה

NEUROS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Shockwaves סֵמֶל

Shockwaves מחיר (NEUROS)

לא רשום

1 NEUROS ל USDמחיר חי:

$0.00197499
$0.00197499$0.00197499
-8.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shockwaves (NEUROS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:42 (UTC+8)

Shockwaves (NEUROS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00193476
$ 0.00193476$ 0.00193476
24 שעות נמוך
$ 0.00216497
$ 0.00216497$ 0.00216497
גבוה 24 שעות

$ 0.00193476
$ 0.00193476$ 0.00193476

$ 0.00216497
$ 0.00216497$ 0.00216497

$ 0.210037
$ 0.210037$ 0.210037

$ 0.00171495
$ 0.00171495$ 0.00171495

+0.12%

-8.70%

-12.89%

-12.89%

Shockwaves (NEUROS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00197499. במהלך 24 השעות האחרונות, NEUROS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00193476 לבין שיא של $ 0.00216497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEUROSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.210037, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171495.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEUROS השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -8.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shockwaves (NEUROS) מידע שוק

$ 71.15K
$ 71.15K$ 71.15K

--
----

$ 197.50K
$ 197.50K$ 197.50K

36.02M
36.02M 36.02M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shockwaves הוא $ 71.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEUROS הוא 36.02M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.50K.

Shockwaves (NEUROS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shockwavesל USDהיה $ -0.000188330961286795.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShockwaves ל USDהיה . $ -0.0003284939.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShockwaves ל USDהיה $ -0.0000412196.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shockwavesל USDהיה $ -0.000179932154305276.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000188330961286795-8.70%
30 ימים$ -0.0003284939-16.63%
60 ימים$ -0.0000412196-2.08%
90 ימים$ -0.000179932154305276-8.34%

מה זהShockwaves (NEUROS)

What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shockwaves (NEUROS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Shockwavesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shockwaves (NEUROS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shockwaves (NEUROS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shockwaves.

בדוק את Shockwaves תחזית המחיר עכשיו‏!

NEUROS למטבעות מקומיים

Shockwaves (NEUROS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shockwaves (NEUROS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEUROS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shockwaves (NEUROS)

כמה שווה Shockwaves (NEUROS) היום?
החי NEUROSהמחיר ב USD הוא 0.00197499 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEUROS ל USD?
המחיר הנוכחי של NEUROS ל USD הוא $ 0.00197499. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shockwaves?
שווי השוק של NEUROS הוא $ 71.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEUROS?
ההיצע במחזור של NEUROS הוא 36.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEUROS?
‏‏NEUROS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.210037 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEUROS?
NEUROS ‏‏רשם מחירATL של 0.00171495 USD.
מהו נפח המסחר של NEUROS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEUROS הוא -- USD.
האם NEUROS יעלה השנה?
NEUROS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEUROS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:42 (UTC+8)

Shockwaves (NEUROS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.