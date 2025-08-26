Shockwaves (NEUROS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00193476 $ 0.00193476 $ 0.00193476 24 שעות נמוך $ 0.00216497 $ 0.00216497 $ 0.00216497 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00193476$ 0.00193476 $ 0.00193476 גבוה 24 שעות $ 0.00216497$ 0.00216497 $ 0.00216497 שיא כל הזמנים $ 0.210037$ 0.210037 $ 0.210037 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00171495$ 0.00171495 $ 0.00171495 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -8.70% שינוי מחיר (7D) -12.89% שינוי מחיר (7D) -12.89%

Shockwaves (NEUROS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00197499. במהלך 24 השעות האחרונות, NEUROS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00193476 לבין שיא של $ 0.00216497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEUROSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.210037, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171495.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEUROS השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -8.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shockwaves (NEUROS) מידע שוק

שווי שוק $ 71.15K$ 71.15K $ 71.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.50K$ 197.50K $ 197.50K אספקת מחזור 36.02M 36.02M 36.02M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shockwaves הוא $ 71.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEUROS הוא 36.02M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.50K.