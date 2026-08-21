ShMonad מחיר היום

מחיר ShMonad (SHMON) בזמן אמת היום הוא $ 0.04492699, עם שינוי של 6.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHMON ל USD הוא $ 0.04492699 לכל SHMON.

ShMonad כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,400,733, עם היצע במחזור של 232.12M SHMON. ב‑24 השעות האחרונות, SHMON סחר בין $ 0.04061447 (נמוך) ל $ 0.04740762 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.069732, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02442519.

ביצועים לטווח קצר, SHMON נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +32.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.09K.

ShMonad (SHMON) מידע שוק

שווי שוק $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M נפח (24 שעות) $ 4.09K$ 4.09K $ 4.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.40M$ 10.40M $ 10.40M אספקת מחזור 232.12M 232.12M 232.12M אספקה כוללת 232,118,701.4304026 232,118,701.4304026 232,118,701.4304026

שווי השוק הנוכחי של ShMonad הוא $ 10.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.09K. ההיצע במחזור של SHMON הוא 232.12M, עם היצע כולל של 232118701.4304026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.40M.