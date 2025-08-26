Shitzu (SHITZU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00180057 גבוה 24 שעות $ 0.00195299 שיא כל הזמנים $ 0.01005196 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) -4.50% שינוי מחיר (7D) -1.66%

Shitzu (SHITZU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00182537. במהלך 24 השעות האחרונות, SHITZU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00180057 לבין שיא של $ 0.00195299, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHITZUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01005196, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHITZU השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -4.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shitzu (SHITZU) מידע שוק

שווי שוק $ 560.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 560.67K אספקת מחזור 306.24M אספקה כוללת 306,242,069.0

שווי השוק הנוכחי של Shitzu הוא $ 560.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHITZU הוא 306.24M, עם היצע כולל של 306242069.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 560.67K.