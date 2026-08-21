SHISA מחיר היום

מחיר SHISA (SHISA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHISA ל USD הוא $ 0 לכל SHISA.

SHISA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,178, עם היצע במחזור של 1.00B SHISA. ב‑24 השעות האחרונות, SHISA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00147508, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHISA נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו +15.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SHISA (SHISA) מידע שוק

שווי שוק $ 36.18K$ 36.18K $ 36.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.18K$ 36.18K $ 36.18K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SHISA הוא $ 36.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHISA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.18K.