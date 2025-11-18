SHILLGUY מחיר היום

מחיר SHILLGUY (SHILL) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 7.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHILL ל USD הוא -- לכל SHILL.

SHILLGUY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,914.88, עם היצע במחזור של 999.38M SHILL. ב‑24 השעות האחרונות, SHILL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00450327, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHILL נע ב -- בשעה האחרונה ו -17.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SHILLGUY (SHILL) מידע שוק

שווי שוק $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K אספקת מחזור 999.38M 999.38M 999.38M אספקה כוללת 999,377,466.432764 999,377,466.432764 999,377,466.432764

