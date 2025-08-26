עוד על X33

X33 מידע על מחיר

X33 אתר רשמי

X33 טוקניומיקה

X33 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Shadow Liquid Staking Token סֵמֶל

Shadow Liquid Staking Token מחיר (X33)

לא רשום

1 X33 ל USDמחיר חי:

$22.62
$22.62$22.62
-21.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shadow Liquid Staking Token (X33) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:46:59 (UTC+8)

Shadow Liquid Staking Token (X33) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 22.24
$ 22.24$ 22.24
24 שעות נמוך
$ 28.82
$ 28.82$ 28.82
גבוה 24 שעות

$ 22.24
$ 22.24$ 22.24

$ 28.82
$ 28.82$ 28.82

$ 133.6
$ 133.6$ 133.6

$ 15.08
$ 15.08$ 15.08

+1.17%

-21.26%

-0.47%

-0.47%

Shadow Liquid Staking Token (X33) המחיר בזמן אמת של הוא $22.62. במהלך 24 השעות האחרונות, X33 נסחר בטווח שבין שפל של $ 22.24 לבין שיא של $ 28.82, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. X33השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 133.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15.08.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, X33 השתנה ב +1.17% במהלך השעה האחרונה, -21.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shadow Liquid Staking Token (X33) מידע שוק

$ 13.69M
$ 13.69M$ 13.69M

--
----

$ 13.69M
$ 13.69M$ 13.69M

605.11K
605.11K 605.11K

605,110.7246482762
605,110.7246482762 605,110.7246482762

שווי השוק הנוכחי של Shadow Liquid Staking Token הוא $ 13.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של X33 הוא 605.11K, עם היצע כולל של 605110.7246482762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.69M.

Shadow Liquid Staking Token (X33) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shadow Liquid Staking Tokenל USDהיה $ -6.10813399170284.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShadow Liquid Staking Token ל USDהיה . $ -1.8163837380.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShadow Liquid Staking Token ל USDהיה $ -3.1893634500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shadow Liquid Staking Tokenל USDהיה $ -14.58871605919867.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -6.10813399170284-21.26%
30 ימים$ -1.8163837380-8.02%
60 ימים$ -3.1893634500-14.09%
90 ימים$ -14.58871605919867-39.20%

מה זהShadow Liquid Staking Token (X33)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shadow Liquid Staking Token (X33) משאב

האתר הרשמי

Shadow Liquid Staking Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shadow Liquid Staking Token (X33) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shadow Liquid Staking Token (X33) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shadow Liquid Staking Token.

בדוק את Shadow Liquid Staking Token תחזית המחיר עכשיו‏!

X33 למטבעות מקומיים

Shadow Liquid Staking Token (X33) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shadow Liquid Staking Token (X33) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על X33 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shadow Liquid Staking Token (X33)

כמה שווה Shadow Liquid Staking Token (X33) היום?
החי X33המחיר ב USD הוא 22.62 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי X33 ל USD?
המחיר הנוכחי של X33 ל USD הוא $ 22.62. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shadow Liquid Staking Token?
שווי השוק של X33 הוא $ 13.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של X33?
ההיצע במחזור של X33 הוא 605.11K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של X33?
‏‏X33 השיג מחיר שיא (ATH) של 133.6 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של X33?
X33 ‏‏רשם מחירATL של 15.08 USD.
מהו נפח המסחר של X33?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור X33 הוא -- USD.
האם X33 יעלה השנה?
X33 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את X33 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:46:59 (UTC+8)

Shadow Liquid Staking Token (X33) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.