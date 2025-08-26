Shadow Liquid Staking Token (X33) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 22.24 $ 22.24 $ 22.24 24 שעות נמוך $ 28.82 $ 28.82 $ 28.82 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 22.24$ 22.24 $ 22.24 גבוה 24 שעות $ 28.82$ 28.82 $ 28.82 שיא כל הזמנים $ 133.6$ 133.6 $ 133.6 המחיר הנמוך ביותר $ 15.08$ 15.08 $ 15.08 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.17% שינוי מחיר (1D) -21.26% שינוי מחיר (7D) -0.47% שינוי מחיר (7D) -0.47%

Shadow Liquid Staking Token (X33) המחיר בזמן אמת של הוא $22.62. במהלך 24 השעות האחרונות, X33 נסחר בטווח שבין שפל של $ 22.24 לבין שיא של $ 28.82, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. X33השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 133.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15.08.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, X33 השתנה ב +1.17% במהלך השעה האחרונה, -21.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shadow Liquid Staking Token (X33) מידע שוק

שווי שוק $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M אספקת מחזור 605.11K 605.11K 605.11K אספקה כוללת 605,110.7246482762 605,110.7246482762 605,110.7246482762

שווי השוק הנוכחי של Shadow Liquid Staking Token הוא $ 13.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של X33 הוא 605.11K, עם היצע כולל של 605110.7246482762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.69M.