Shade Protocol (SHD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.602713 $ 0.602713 $ 0.602713 24 שעות נמוך $ 0.653925 $ 0.653925 $ 0.653925 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.602713$ 0.602713 $ 0.602713 גבוה 24 שעות $ 0.653925$ 0.653925 $ 0.653925 שיא כל הזמנים $ 95.66$ 95.66 $ 95.66 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -5.18% שינוי מחיר (7D) +14.43% שינוי מחיר (7D) +14.43%

Shade Protocol (SHD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.60855. במהלך 24 השעות האחרונות, SHD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.602713 לבין שיא של $ 0.653925, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 95.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHD השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -5.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shade Protocol (SHD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.09M$ 6.09M $ 6.09M אספקת מחזור 5.01M 5.01M 5.01M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shade Protocol הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHD הוא 5.01M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.09M.