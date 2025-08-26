עוד על SHD

SHD מידע על מחיר

SHD מסמך לבן

SHD אתר רשמי

SHD טוקניומיקה

SHD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Shade Protocol סֵמֶל

Shade Protocol מחיר (SHD)

לא רשום

1 SHD ל USDמחיר חי:

$0.60855
$0.60855$0.60855
-5.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shade Protocol (SHD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:57:31 (UTC+8)

Shade Protocol (SHD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.602713
$ 0.602713$ 0.602713
24 שעות נמוך
$ 0.653925
$ 0.653925$ 0.653925
גבוה 24 שעות

$ 0.602713
$ 0.602713$ 0.602713

$ 0.653925
$ 0.653925$ 0.653925

$ 95.66
$ 95.66$ 95.66

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-5.18%

+14.43%

+14.43%

Shade Protocol (SHD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.60855. במהלך 24 השעות האחרונות, SHD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.602713 לבין שיא של $ 0.653925, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 95.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHD השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -5.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shade Protocol (SHD) מידע שוק

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

--
----

$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M

5.01M
5.01M 5.01M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shade Protocol הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHD הוא 5.01M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.09M.

Shade Protocol (SHD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shade Protocolל USDהיה $ -0.0332613958814491.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShade Protocol ל USDהיה . $ -0.0311163786.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShade Protocol ל USDהיה $ -0.0380425295.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shade Protocolל USDהיה $ -0.3106234761189094.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0332613958814491-5.18%
30 ימים$ -0.0311163786-5.11%
60 ימים$ -0.0380425295-6.25%
90 ימים$ -0.3106234761189094-33.79%

מה זהShade Protocol (SHD)

Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shade Protocol (SHD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Shade Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shade Protocol (SHD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shade Protocol (SHD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shade Protocol.

בדוק את Shade Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

SHD למטבעות מקומיים

Shade Protocol (SHD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shade Protocol (SHD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shade Protocol (SHD)

כמה שווה Shade Protocol (SHD) היום?
החי SHDהמחיר ב USD הוא 0.60855 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHD ל USD?
המחיר הנוכחי של SHD ל USD הוא $ 0.60855. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shade Protocol?
שווי השוק של SHD הוא $ 3.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHD?
ההיצע במחזור של SHD הוא 5.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHD?
‏‏SHD השיג מחיר שיא (ATH) של 95.66 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHD?
SHD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHD הוא -- USD.
האם SHD יעלה השנה?
SHD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:57:31 (UTC+8)

Shade Protocol (SHD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.