Session Token סֵמֶל

Session Token מחיר (SESH)

לא רשום

1 SESH ל USDמחיר חי:

$0.103162
$0.103162$0.103162
-1.50%1D
mexc
USD
Session Token (SESH) טבלת מחירים חיה
Session Token (SESH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1019
24 שעות נמוך
$ 0.106169
גבוה 24 שעות

$ 0.1019
$ 0.106169
$ 0.237833
$ 0.04027055
+0.70%

-1.59%

+4.51%

+4.51%

Session Token (SESH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.103157. במהלך 24 השעות האחרונות, SESH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1019 לבין שיא של $ 0.106169, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SESHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.237833, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04027055.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SESH השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Session Token (SESH) מידע שוק

$ 8.28M
--
$ 24.76M
80.22M
240,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Session Token הוא $ 8.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SESH הוא 80.22M, עם היצע כולל של 240000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.76M.

Session Token (SESH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Session Tokenל USDהיה $ -0.0016704664708415.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSession Token ל USDהיה . $ +0.0033458869.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSession Token ל USDהיה $ +0.0617899598.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Session Tokenל USDהיה $ +0.03805251930791277.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0016704664708415-1.59%
30 ימים$ +0.0033458869+3.24%
60 ימים$ +0.0617899598+59.90%
90 ימים$ +0.03805251930791277+58.45%

מה זהSession Token (SESH)

Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.

Session Token (SESH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Session Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Session Token (SESH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Session Token (SESH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Session Token.

בדוק את Session Token תחזית המחיר עכשיו‏!

SESH למטבעות מקומיים

Session Token (SESH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Session Token (SESH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SESH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Session Token (SESH)

כמה שווה Session Token (SESH) היום?
החי SESHהמחיר ב USD הוא 0.103157 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SESH ל USD?
המחיר הנוכחי של SESH ל USD הוא $ 0.103157. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Session Token?
שווי השוק של SESH הוא $ 8.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SESH?
ההיצע במחזור של SESH הוא 80.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SESH?
‏‏SESH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.237833 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SESH?
SESH ‏‏רשם מחירATL של 0.04027055 USD.
מהו נפח המסחר של SESH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SESH הוא -- USD.
האם SESH יעלה השנה?
SESH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SESH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
