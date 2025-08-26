Session Token (SESH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.1019 $ 0.1019 $ 0.1019 24 שעות נמוך $ 0.106169 $ 0.106169 $ 0.106169 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.1019$ 0.1019 $ 0.1019 גבוה 24 שעות $ 0.106169$ 0.106169 $ 0.106169 שיא כל הזמנים $ 0.237833$ 0.237833 $ 0.237833 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04027055$ 0.04027055 $ 0.04027055 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70% שינוי מחיר (1D) -1.59% שינוי מחיר (7D) +4.51% שינוי מחיר (7D) +4.51%

Session Token (SESH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.103157. במהלך 24 השעות האחרונות, SESH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1019 לבין שיא של $ 0.106169, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SESHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.237833, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04027055.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SESH השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Session Token (SESH) מידע שוק

שווי שוק $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.76M$ 24.76M $ 24.76M אספקת מחזור 80.22M 80.22M 80.22M אספקה כוללת 240,000,000.0 240,000,000.0 240,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Session Token הוא $ 8.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SESH הוא 80.22M, עם היצע כולל של 240000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.76M.