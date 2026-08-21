Serum מחיר היום

מחיר Serum (SRM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00817359, עם שינוי של 1.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SRM ל USD הוא $ 0.00817359 לכל SRM.

Serum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,046,967, עם היצע במחזור של 372.78M SRM. ב‑24 השעות האחרונות, SRM סחר בין $ 0.00811289 (נמוך) ל $ 0.00835671 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13.78, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SRM נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו +1.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.17K.

Serum (SRM) מידע שוק

שווי שוק $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M נפח (24 שעות) $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.67M$ 81.67M $ 81.67M אספקת מחזור 372.78M 372.78M 372.78M אספקה כוללת 9,992,470,457.539867 9,992,470,457.539867 9,992,470,457.539867

שווי השוק הנוכחי של Serum הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.17K. ההיצע במחזור של SRM הוא 372.78M, עם היצע כולל של 9992470457.539867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.67M.