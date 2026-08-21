Seraph by Virtuals מחיר היום

מחיר Seraph by Virtuals (SERAPH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SERAPH ל USD הוא $ 0 לכל SERAPH.

Seraph by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,879, עם היצע במחזור של 999.55M SERAPH. ב‑24 השעות האחרונות, SERAPH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03859149, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SERAPH נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Seraph by Virtuals (SERAPH) מידע שוק

שווי שוק $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K אספקת מחזור 999.55M 999.55M 999.55M אספקה כוללת 999,550,515.6162387 999,550,515.6162387 999,550,515.6162387

שווי השוק הנוכחי של Seraph by Virtuals הוא $ 20.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SERAPH הוא 999.55M, עם היצע כולל של 999550515.6162387. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.88K.