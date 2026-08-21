Sequel מחיר היום

מחיר Sequel (MOVIE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOVIE ל USD הוא $ 0 לכל MOVIE.

Sequel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,597, עם היצע במחזור של 60.00B MOVIE. ב‑24 השעות האחרונות, MOVIE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOVIE נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sequel (MOVIE) מידע שוק

שווי שוק $ 68.60K$ 68.60K $ 68.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.33K$ 114.33K $ 114.33K אספקת מחזור 60.00B 60.00B 60.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Sequel הוא $ 68.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOVIE הוא 60.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.33K.