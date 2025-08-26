Sentinel (P2P) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.050557$ 0.050557 $ 0.050557 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -6.55% שינוי מחיר (7D) -9.78% שינוי מחיר (7D) -9.78%

Sentinel (P2P) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, P2P נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. P2Pהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.050557, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, P2P השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -6.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sentinel (P2P) מידע שוק

שווי שוק $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.39M$ 9.39M $ 9.39M אספקת מחזור 23.05B 23.05B 23.05B אספקה כוללת 32,496,331,959.0 32,496,331,959.0 32,496,331,959.0

שווי השוק הנוכחי של Sentinel הוא $ 6.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של P2P הוא 23.05B, עם היצע כולל של 32496331959.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.39M.