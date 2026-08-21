Send מחיר היום

מחיר Send (SEND) בזמן אמת היום הוא $ 0.01679381, עם שינוי של 1.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEND ל USD הוא $ 0.01679381 לכל SEND.

Send כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,969,077, עם היצע במחזור של 355.43M SEND. ב‑24 השעות האחרונות, SEND סחר בין $ 0.01661215 (נמוך) ל $ 0.01679528 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.11502, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00380728.

ביצועים לטווח קצר, SEND נע ב +0.61% בשעה האחרונה ו -0.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.13K.

Send (SEND) מידע שוק

שווי שוק $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M נפח (24 שעות) $ 2.13K$ 2.13K $ 2.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.39M$ 16.39M $ 16.39M אספקת מחזור 355.43M 355.43M 355.43M אספקה כוללת 975,829,978.38 975,829,978.38 975,829,978.38

שווי השוק הנוכחי של Send הוא $ 5.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.13K. ההיצע במחזור של SEND הוא 355.43M, עם היצע כולל של 975829978.38. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.39M.