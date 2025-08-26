SelfKey (KEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04331005$ 0.04331005 $ 0.04331005 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) +3.92% שינוי מחיר (7D) +3.58% שינוי מחיר (7D) +3.58%

SelfKey (KEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04331005, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEY השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, +3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SelfKey (KEY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M אספקת מחזור 6.00B 6.00B 6.00B אספקה כוללת 5,999,999,954.0 5,999,999,954.0 5,999,999,954.0

שווי השוק הנוכחי של SelfKey הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEY הוא 6.00B, עם היצע כולל של 5999999954.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.08M.