SelfieDogCoin (SELFIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00171673 $ 0.00171673 $ 0.00171673 24 שעות נמוך $ 0.00207441 $ 0.00207441 $ 0.00207441 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00171673$ 0.00171673 $ 0.00171673 גבוה 24 שעות $ 0.00207441$ 0.00207441 $ 0.00207441 שיא כל הזמנים $ 0.063906$ 0.063906 $ 0.063906 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -14.20% שינוי מחיר (7D) -8.92% שינוי מחיר (7D) -8.92%

SelfieDogCoin (SELFIE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00172372. במהלך 24 השעות האחרונות, SELFIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00171673 לבין שיא של $ 0.00207441, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SELFIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.063906, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SELFIE השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -14.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SelfieDogCoin (SELFIE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,723,010.710543 999,723,010.710543 999,723,010.710543

שווי השוק הנוכחי של SelfieDogCoin הוא $ 1.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SELFIE הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999723010.710543. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.