Self Chain מחיר היום

מחיר Self Chain (SLF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLF ל USD הוא $ 0 לכל SLF.

Self Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,999, עם היצע במחזור של 167.00M SLF. ב‑24 השעות האחרונות, SLF סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.823368, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLF נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 47.89K.

Self Chain (SLF) מידע שוק

שווי שוק $ 62.00K$ 62.00K $ 62.00K נפח (24 שעות) $ 47.89K$ 47.89K $ 47.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.74K$ 124.74K $ 124.74K אספקת מחזור 167.00M 167.00M 167.00M אספקה כוללת 336,000,000.0 336,000,000.0 336,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Self Chain הוא $ 62.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 47.89K. ההיצע במחזור של SLF הוא 167.00M, עם היצע כולל של 336000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.74K.