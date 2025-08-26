Seedworld (SWORLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00871045 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.54% שינוי מחיר (1D) -9.01% שינוי מחיר (7D) -11.61%

Seedworld (SWORLD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SWORLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWORLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00871045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWORLD השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seedworld (SWORLD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.95M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.21M אספקת מחזור 7.74B אספקה כוללת 20,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seedworld הוא $ 3.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWORLD הוא 7.74B, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.21M.