Seba (SEBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00902776$ 0.00902776 $ 0.00902776 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.34% שינוי מחיר (7D) +6.34%

Seba (SEBA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SEBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00902776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEBA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seba (SEBA) מידע שוק

שווי שוק $ 174.09K$ 174.09K $ 174.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 223.20K$ 223.20K $ 223.20K אספקת מחזור 195.00M 195.00M 195.00M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seba הוא $ 174.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEBA הוא 195.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 223.20K.