SEAMANIA (SEAMANIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03946886 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -5.26% שינוי מחיר (7D) +7.35%

SEAMANIA (SEAMANIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SEAMANIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEAMANIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03946886, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEAMANIA השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -5.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SEAMANIA (SEAMANIA) מידע שוק

שווי שוק $ 236.82K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 236.82K אספקת מחזור 999.74M אספקה כוללת 999,736,868.376518

שווי השוק הנוכחי של SEAMANIA הוא $ 236.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEAMANIA הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999736868.376518. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 236.82K.