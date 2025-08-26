Score (SN44) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.98 $ 5.98 $ 5.98 24 שעות נמוך $ 6.91 $ 6.91 $ 6.91 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 גבוה 24 שעות $ 6.91$ 6.91 $ 6.91 שיא כל הזמנים $ 14.86$ 14.86 $ 14.86 המחיר הנמוך ביותר $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -12.50% שינוי מחיר (7D) -24.75% שינוי מחיר (7D) -24.75%

Score (SN44) המחיר בזמן אמת של הוא $6.01. במהלך 24 השעות האחרונות, SN44 נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.98 לבין שיא של $ 6.91, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN44השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 5.98.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN44 השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -12.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Score (SN44) מידע שוק

שווי שוק $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M אספקת מחזור 2.27M 2.27M 2.27M אספקה כוללת 2,269,330.957983042 2,269,330.957983042 2,269,330.957983042

שווי השוק הנוכחי של Score הוא $ 13.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN44 הוא 2.27M, עם היצע כולל של 2269330.957983042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.63M.