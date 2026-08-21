Schrodinger מחיר היום

מחיר Schrodinger (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0 לכל MEOW.

Schrodinger כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,368, עם היצע במחזור של 1.00T MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Schrodinger (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 46.37K$ 46.37K $ 46.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.37K$ 46.37K $ 46.37K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Schrodinger הוא $ 46.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOW הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.37K.