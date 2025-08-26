ScarQuest (SCAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.475949 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -4.98% שינוי מחיר (7D) -2.58%

ScarQuest (SCAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.475949, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCAR השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ScarQuest (SCAR) מידע שוק

שווי שוק $ 342.76K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M אספקת מחזור 2.85B אספקה כוללת 9,950,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ScarQuest הוא $ 342.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCAR הוא 2.85B, עם היצע כולל של 9950000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.